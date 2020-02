Odkoupit nebo vyvlastnit. Praha chce chátrající nádraží Vyšehrad

Nádraží chátrá od roku 1960, kdy zde byl ukončen provoz nádraží. V roce 2000 byla budova vyhlášena kulturní památkou. V roce 2007 se dostala do rukou zahraničního majitele, byť o ni měla zájem i Praha 2, v jejímž katastru se nachází.

„Praha 2 měla už v roce 2007 zájem o budovu nádraží Vyšehrad, ovšem České dráhy se rozhodly budovu prodat formou aukce, což je forma, která je pro městskou část velmi nevhodná, jelikož zastupitelstvo musí dopředu schválit částku, za kterou by budovu odkoupilo, a jít do aukce s již předem známou částkou. To samozřejmě velmi stranu znevýhodňuje, takže nebylo možné budovu nabýt,“ popsal dřívější trable s odkupem Michal Zuna, radní pro oblast bezpečnosti Prahy 2.