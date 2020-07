Odbory: Americké vrtulníky k nám práci nepřinesou

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula má podle svých slov zprávy, že slibovaná spolupráce vázne, a proto se objednal k ministru obrany Lubomíru Metnarovi (za ANO) a žádá vysvětlení.

„Podle mých informací LOM servis těch amerických vrtulníků nedostane, a proto se chci sejít s ministrem obrany, protože to vůbec nadějně nevypadá,“ řekl Právu Středula. S Metnarem se má sejít na konci července.

Smlouvu na nákup osmi víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyř bojových strojů AH-1Z Viper podepsal Metnar na konci loňského roku.

Ministerstvo se už tehdy hájilo, že servisní smlouvu nešlo podepsat zároveň, protože jde o mezivládní dohodu mezi Spojenými státy a Českou republikou.

„Smlouva představuje formalizovaný dokument, který vyplývá z americké legislativy a nesmí obsahovat konkrétní podmínky průmyslové spolupráce,“ sdělil Právu mluvčí ministerstva obrany Jan Pejšek. Smlouva na servis by se podle něj měla podepsat na začátku roku 2023.

Metnar: USA nás přes palubu nehodí

Středula nechápe, proč obrana nepodepsala smlouvu na servis hned. „Je možné, že servisní smlouva nemohla být součástí kupní smlouvy, ale mohli ji podepsat současně,“ uvedl. Podle Středuly může být problém, že v době, kdy se bude servisní smlouva vyjednávat, bude vládnout někdo jiný.

Ministr obrany Lubomír Metnar Foto: Petr Horník, Právo

Metnar věří, že obavy odborářů rozptýlí. „Ve své nabídce Bell jasně deklaroval zapojení státního podniku LOM do servisu během celoživotního cyklu vrtulníků,“ řekl Právu Metnar. Dodal, že jednání s Američany se vedou a je na to dost času. „Vrtulníky dorazí v roce 2023 a do té doby musí LOM získat certifikace,“ poznamenal ministr.

V minulosti se ale obraně často stávalo, že vyjednávání o servisu nechala na později a tahala pak za kratší konec provazu. „Pevně věřím, že američtí partneři nás přes palubu nehodí. Ta smlouva je možná, ale až LOM získá potřebné know-how,“ reagoval Metnar na dotaz, co budou dělat, když americký výrobce nebude deklarované sliby plnit.

LOM v prosinci 2019 s firmou Bell Helicopter Textron podepsal memorandum o zapojení se do údržby vrtulníků, podle informací Práva se ale v LOM na novou práci a na získání certifikací zatím nepřipravují.

„Připravit zázemí a technologické přípravky zabere spoustu času, včetně přechodu z metrické míry na palce, dosud se ale nic nestalo,“ řekl Právu dobře informovaný zdroj ze státního podniku.

Joel Best ze společnosti Bell Právu řekl, že na splnění požadavků české strany pracují. „Program průmyslové spolupráce je zaměřen na LOM Praha a jeho schopnost podporovat vrtulníkovou platformu H-1 a dlouhodobě zajišťovat dodávky, jak je uvedeno v požadavcích ministerstva obrany,“ uvedl Best.

Dodal, že v současné době pracují na kvalifikaci několika českých společností jako svých dodavatelů, kteří mohou nabízet komponenty za konkurenceschopné ceny.

LOM Praha je státní podnik, který pro českou armádu zajišťuje hlavně servis ruských vrtulníků řady Mi. V posledních letech se mu ekonomicky nedaří, za loňský rok hlásí ztrátu přes 150 milionů, a proto je pro firmu smlouva na servis vrtulníků životně důležitá. Středula chce od ministra slyšet, jaký má plán na záchranu LOM, a také to, jak to vypadá se zapojením dalšího státního podniku VOP CZ do chystané výroby bojových vozidel pěchoty pro armádu za 52 miliard korun.

„Je to důležité, protože jsou to podniky s osmi sty zaměstnanci,“ řekl Středula. Podle něj by byla namístě změna legislativy, aby stát mohl svým podnikům dávat zakázky napřímo a nemusel se ohlížet na zákon o veřejných zakázkách.

Metnar věří, že státní podnik se zvedne. „S hospodařením LOM jsem hrubě nespokojený. Vyměnilo se tam vedení, tak věřím, že teď půjdou nahoru,“ poznamenal. Firma Bell měla přislíbit, že 30 procent ze zakázky získají české firmy. Kromě LOM Praha by to měl být další státní vojenský podnik – Vojenský technický ústav – a firmy Aero Vodochody, Ray Service a VR Group.