Od prázdnin se budou registrovat lidi nad 18, hlásí Arenberger. Na vakcínu přitom stále čekají i sedmdesátníci

„Předpokládáme, ale nechytejte mě za slovo, že by to mohlo být na začátku prázdnin, tedy od července,“ odpověděl Arenberger na dotazy novinářů, kdy přesně by se měla registrace pro starší 16 či 18 let spustit.

Registrace virus neporazí

Z informací Práva nyní ale vyplývá, že ani po registraci nemají občané mnohdy vyhráno. Na svůj první termín vakcinace někde čekají i senioři nad 65 let, a dokonce i nad 70 let. A to i skoro dva měsíce.

Například dva týdny čekají na termín někteří lidé starší 65 let ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, do jejíhož čela by se měl po konci ve vládě opět vrátit Arenberger jako ředitel.

„Docházelo tam relativně málo vakcín. Takže se nemohla využít celá kapacita očkovacího centra, která je 1440 očkovaných denně. Využívala se maximálně z poloviny, někdy i třetiny,“ reagoval nyní ministr, když ho Novinky na skutečnost upozornily. A dodal, že očekává, že se situace s novými závozy vakcíny Pfizer zlepší.

„Vždycky, když se zaregistrujete, musíme počkat, až na vás přijde řada,“ podotkl dále. „Je třeba se vždycky podívat, kde jsou volná místa, abyste se dostali brzo na řadu. Třeba o2 universum má dneska relativně málo zaregistrovaných,“ doplnil Arenberger.