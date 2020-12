Od ledna se změní PES, důležitá budou trochu jiná data

„Ve chvíli, kdy provádíte plošné testování, tak zachytáváte osoby, jež vám zvyšují celkový počet nově zachycených, ale oni se nemusí promítnout do nemocnic. Při stávajícím výpočtu to enormně zvyšuje rizikové skóre a to reálné riziko tomu neodpovídá. Nutilo by nás to provádět restriktivní opatření, která by nemusela být potřeba, když budeme vidět, že v nemocnicích se nic neděje,” vysvětlil důvody změn ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).