Od Ježíška chtějí děti nejvíc kadicího jednorožce

„Je to taková napodobenina jednorožce. K tomu patří souprava na tvorbu slizu, kterým ho nakrmíte, a on se pokadí,“ popsala zaměstnankyně božídarské pošty Daniela Tautermannová letošní dětský hit.

Některé děti mají v seznamu i třicet vánočních dárků. „Vůbec nemají představu o tom, co všechny ty hračky stojí. Já nad tím žasnu, jak jsou neskromné. Málokdy se najde dítě, které by chtělo jednu věc. Děti dnes neznají hodnoty a myslí si, že všechno jde, a to je špatně,“ podivovala se Králová, podle které jen výjimečně si děti přejí zdraví svých blízkých.