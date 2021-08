Očkování třetí dávkou bude od 20. září, řekl Babiš

Všichni, co byli očkováni dvěma dávkami, dostanou podle premiéra od 10. září sms zprávu, že mohou jít na třetí dávku. „Mělo by se očkovat od 20. 9. Tito lidé mohou zajít k praktikovi, nebo si zarezervují termín jako předtím. Je to dobrovolné, ale je to důležité,” uvedl Babiš na Facebooku.