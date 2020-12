Očkování proti covidu-19 bude dobrovolné a hrazené ze zdravotního pojištění, odklepli poslanci

„Je vysoce žádoucí umožnit občanům, aby se nechali očkovat co nejdříve. Cílem je proočkovat 60 až 70 procent dospělé populace,“ řekl na plénu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Ministr zároveň již dříve avizoval, že kdo bude očkován, bude „zvýhodněn“. Na to reagovaly pozměňovací návrhy Karly Maříkové (SPD) a Lubomíra Volného (Jednotní), které by dobrovolnost očkování zakotvily výslovně a zároveň by podle nich měly zabránit tomu, aby očkovaní a neočkovaní lidé měli odlišná práva a povinnosti.