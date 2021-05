Očkování po covidu? Devadesát dnů je ideální

Lidé, kteří nedávno prodělali covid a mají možnost se přihlásit k očkování, by tak měli udělat. Shodují se na tom odborníci oslovení Právem. S vakcinací by ale měli počkat ideálně tři měsíce. Pokud se zaregistrují teď, systém by jim měl podle mluvčí resortu zdravotnictví Jany Schillerové dát pozdější termín.