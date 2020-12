Očkovací centra jako v Německu nepotřebujeme, řekl Blatný

„Ve chvíli, kdy postavíte vakcinační centrum mimo nemocnici, musíte stejně povolat zdravotnické pracovníky. Německý systém je trošku odlišný a nemyslím si, že by to bylo v kontradikci,“ řekl Novinkám.

Česko má přes Evropskou unii objednané vakcíny pro 6,9 milionu lidí. Očkování se má hradit ze zdravotního pojištění a bude dobrovolné. Vakcína zatím čeká na schválení evropskými úřady. Podle vládní strategie by nejdřív měla být dostupná nejspíš koncem roku asi pro 400 tisíc lidí, pro milion dalších pak v prvním čtvrtletí, ve druhém pro 2,6 milionu, ve třetím pro 2,42 milionu a v posledním pro 382 tisíc osob. Další dávky budou v roce 2022.

Blatný nevyloučil, že by připravované kapacity nemusely stačit, řešit se to podle něj může využitím stávajících prostor, které byly kvůli pandemii již vyčleněny. „Ve chvíli, kdy bychom potřebovali i ta velkokapacitní pracoviště, tak je stavět nemusíme, protože je ve dvou největší městech máme postavené,“ řekl Blatný.

Narážel tak na polní nemocnice v Praze a Brně, které měly být spuštěny v okamžiku, kdy dojdou kapacity pro pacienty s onemocněním covid-19 v "kamenných" nemocnicích. Doposud však ani do jednoho zařízení pacienti nedorazili.

Nicméně provozovatel areálu v pražských Letňanech Pavel Sehnal, kde sídlí pražské zařízení, již avizoval, že je ochoten prostory poskytnout pouze do konce února. Blatný po upozornění Novinek na tuto skutečnost dodal, že se o tom bude ještě jednat. „Pronajímá to Nemocnice na Bulovce, není to přímo úkolem ministerstva,“ podotkl.