Očividně hledáte práci, novou mluvčí ale nechci, pustil se Okamura do Maláčové

„Nedělejte mi mluvčí, tu nehledáme,“ reagoval Okamura s tím, že ani zadarmo by nechtěl, aby byla mluvčí jeho hnutí.

Do Maláčové se pustila i Pekarová Adamová. Ta prohlásila, že je možné, že bude ministryně brzy práci potřebovat. „Paní Maláčová si očividně hledá novou práci,“ uvedl později také Okamura poté, co mu ministryně skákala do řeči.