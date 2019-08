Obrněnce z Přelouče chrání krále i prezidenty

Dosavadní ostražitost vedení společnosti v poslední době trochu zmírnilo, protože chce uspět i na domácím trhu a prodat české armádě svá obrněná vozidla. Do továrny i unikátní sklárny, kde vyrábí pro své vozy až 12centimetrová neprůstřelná skla, tak měl možnost se dostat jako jeden z prvních deník Právo.

„Jediný způsob, jak se dostat k obsahu, je odvézt celé auto. Ale to zlodějům není nic platné, protože ty vozy jsou satelitně monitorovány,“ řekl Štěpán Černý. Nevyrábí jen klasické pancéřáky, do asijských zemí dodávají i speciální protidemonstrační vozy, které jsou vybaveny nejen vodními děly, ale novinkou jsou i silná oslňovací světla.

„Jsme jejich třetí hlavní dodavatel. Jak jsou naše vozy chráněné, je ale tajné, protože kdyby se to dozvěděl potenciální útočník, tak by použil silnější zbraň,“ řekl Jaroslav Černý.

O každém útoku na svá auta dobře v Přelouči vědí. „Je to tak deset útoků do roka, naštěstí nebyl žádný fatální,“ podotkl majitel firmy.

V nedaleké sklárně na výrobu neprůstřelných skel mají jednu trofej z takového útoku: zvenčí zcela rozstřílené čelní sklo, vnitřní vrstva je ale hladká a neporušená. „Už je to delší dobu, tak o tom můžeme mluvit. Je to z auta českého velvyslance v Iráku, do kterého teroristé v roce 2003 vyprázdnili několik zásobníků z kalašnikova,“ řekl Právu Jakub Fojtík, který má ve firmě na starosti vojenské zakázky. Tehdejší ambasador Martin Klepetko z útoku vyvázl bez škrábnutí.