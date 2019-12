Obří pražský nevěstinec hrozil prostitucí v ulicích

Necítíme se být ostudou města, cítíme to opačně. Odvádíme zábavu do neobydleného území

Jednatel firmy Eroc a zástupce petentů Zbyněk Matela pražským zastupitelům tvrdili, že nevěstinec figuroval v městské koncepci (památkově chráněné) tržnice z 90. let. „Necítíme se být ostudou města, cítíme to opačně. Odvádíme zábavu do neobydleného území,“ uvedl Matela.

Firma podle něho dostala výzvu k vyklizení městského majetku už před rokem a měla na to dost času. Odpověděla ale, že by prostory opustila, jen pokud jí město zaplatí miliardu korun. „Je to pro mě dechberoucí částka,“ poznamenal Vyhnánek s tím, že věc řeší žaloba o vyklizení. Kdyby podle něho Praha chtěla halu znovu podniku pronajmout, musela by překročit zákon, protože nelze vypsat pronájem prostor k provozování prostituce.