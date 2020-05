Obří náklad pro Temelín už jede po českých silnicích

Kamion se stotřicetitunovým separátorem pro jadernou elektrárnu Temelín překročil dnes večer v Sudoměřicích na Hodonínsku hranice ČR se Slovenskem. Přeprava jde podle harmonogramu, řekl ČTK vedoucí projektu těžkých přeprav firmy Rádl Jiří Dědič. Zařízení do nejaderné části elektrárny by mělo do Temelína dorazit v sobotu ráno.