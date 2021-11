Obrana náhle spěchá s nákupem aut za 7 miliard

Resort plánoval v nejbližších letech investovat finanční prostředky ze svého rozpočtu do řady strategických projektů rozložených do několika let s ohledem na finanční možnosti. Nová lehká útočná vozidla (LÚV) mají nahradit stárnoucí Land Rovery z let 2006 až 2009 pro speciální síly Armády ČR.