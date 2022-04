O solidární příspěvek požádalo přes 16 tisíc lidí

O solidární příspěvek mohou žádat domácnosti, v nichž zdarma žijí uprchlíci alespoň šestnáct kalendářních dnů po sobě. Jeho výše činí 3000 korun na jednoho běžence, maximálně však 12 000 korun měsíčně. Žádosti je možné v pilotním režimu podávat přes web davkyuk.mpsv.cz, a to od minulého pondělí. Peníze je ale možné si nárokovat i zpětně za měsíc březen.

„Máme určité problémy s průchodností našeho IT systému, za to se omlouváme,“ avizoval už minulou středu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), pod nějž Úřad práce spadá.

„V pilotním provozu docházelo k určitým technickým problémům, kdy se například nedařilo zadávat adresy domácností, které přibyly do katastru nemovitostí v posledních několika měsících. Problém byl ale v řádu hodin vyřešen,“ upřesnila nyní Beránková.