Nová finta. Lidé se v Praze po zákazech procházejí se svařákem v lahvích

Opatření se podle něj nevztahuje na prodej přes okénko do auta. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) večer Českému rozhlasu Radiožurnálu řekl, že koupit si nápoj s sebou a odnést si ho domů nebo do kanceláře je možné, po zakoupení se ale nesmí okamžitě konzumovat.

Kavárny v centru Prahy nápoje do kelímků připravují, zákazníky neupozorňují, že si je smějí vypít jen v autě, kanceláři nebo doma. Fronta se odpoledne tvořila na Staroměstském náměstí u prodeje svařeného vína v malých lahvích. Lidé se s nimi nadšeně fotografovali a poklidně oblíbený vánoční nápoj popíjeli při procházení Prahou.

Majitelé pražského SmetanaQ Café & Bistro Petra a Jozef Onderkovi považují zákaz prodeje nápojů s sebou za absurdní. „Pro zachování zdraví je nutný pohyb na čerstvém vzduchu, aspoň trocha slunce, a v tomto zimním období se potřebujeme venku zahřát - třeba hrnkem dobré kávy, která nás zároveň pozitivně naladí. Káva pouze do auta podle našeho názoru opět jen zvýhodňuje určité nadnárodní řetězce. A nápad donést si studenou kávu po delší době domů snad nemá smysl ani komentovat,” uvedli.

Zároveň upozornili, že pokud by vláda rozhodla o opětovném zavření restaurací a byl by možný jen prodej přes okénka, právě pro SmetanaQ by zůstala káva hlavní položkou, jídlo je v prodejích až na druhém místě, dodali.