Nouzové maturity: část komise online

To by znamenalo, že by student u zkoušky předstoupil třeba jen před jednoho kantora a monitory, na kterých by byli připojeni online ostatní členové komise.

„Zkouška by mohla být ovlivněna i kvalitou internetového připojení, mohou tam vznikat technické problémy, takže to asi není nejšťastnější řešení. Ale pokud by to bylo nutné a pomohlo by to věci, tak se to dá vymyslet,“ podotkl Zajíček.