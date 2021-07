Bouřka u Dvora Králové vyhnala skauty z táborů, evakuováno přes 60 lidí, tři děti jsou zraněné

Dva dětské tábory v okolí obce Nemojov na Královédvorsku musely být v noci na čtvrtek evakuovány poté, co se východními Čechami prohnala prudká bouře. Táborníci měli poškozené stany a zcela promokli. Hasiči převezli do bezpečí celkem 51 dětí a 13 dospělých. Tři lehce zraněné děti si převzala do péče zdravotnická záchranná služba.