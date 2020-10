NKÚ: Česku chybí vize směřování, peníze z dotací jdou hlavně k velkým korporacím

„ČR nemá jasno, kam se chce do budoucna posunout, ať už jde o dopravu, průmysl, sociální věci, zemědělství nebo životní prostředí,” konstatoval úřad s tím, že země doplácí na vlastní byrokracii.

„Cíl této podpory stanovil do roku 2023 dosáhnout míry pokrytí domácností vysokorychlostním internetem ve výši 77 procent. Tento cíl byl ale splněn již v roce 2017 pomocí investic podnikatelských subjektů, a to bez jakékoliv státní podpory,” připomněl Kala a dodal, že ministerstvo průmyslu a obchodu z původně vyčleněných zhruba 13,8 miliard za bezmála pět let žádnou dotaci neposkytlo a připravené finance musely být přesunuty jinam.