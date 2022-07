Niedermayer: Pokuta kvůli jadernému úložišti Česku nehrozí

To, jak intenzivně bude taxonomie fungovat, bude záležet na tom, jak se rozhodnout finanční instituce. A ty se rozhodnou na základě toho, co budou chtít jejich akcionáři a investoři.

Taxonomie není nic jiného než to, že vznikne pořádek v těch pravidlech. Hrozba greenwashingu (šíření zavádějících informací, které mají vylepšit obraz firmy a prezentovat ji jako zodpovědnou k životnímu prostředí – pozn. red.), kdy pomalu někdo, kdo by pálil uhlí v zastaralé elektrárně, by se tvářil, že dělá „zelenou“ aktivitu, existuje.

Ten krátkodobý úplně nečekám. A když mluvíte o nějakém střednědobém dopadu, záleží to na tom, jak se na to díváte. Pokud jste někdo, kdo preferuje, aby dekarbonizace ekonomiky probíhala pomaleji, je možné, že tu taxonomii nevnímáte pozitivně, protože má určitý potenciál ten proces urychlit.

Musí to být pro tu obec nějakým způsobem přijatelné, aby to občané akceptovali.

Musí to být zkrátka nějaký balíček, který bude pro občany výhodný. A jsem trochu skeptičtější k tomu, že by masivní rozvoj jádra řešil náš problém. Spíše se dívám na větrníky, kde je problém úplně stejný. Tam například princip komunitní energie zajišťuje, že se lidé dostanou k té energii z větrníků levněji. Tím pádem začnou přemýšlet nad tím, jestli jim větrník za tím domem opravdu tolik vadí, když výměnou za to budou mít dvacet let levnější elektřinu.