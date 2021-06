Nevěsty stárnou. Jejich průměrný věk poprvé stoupl nad 30 let

Před revolucí se vdávaly krátce po dvacítce, teď svatbu plánují klidně o deset let starší. Průměrný věk českých nevěst vstupujících do prvního manželství loni poprvé překročil hranici 30 let. Roste i průměrný věk prvorodiček. Rozvodovost oproti tomu v posledních pár letech mírně klesla.