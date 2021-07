Neukáznění kamioňáci komplikují dopravu na objížďkách zavřené D1

Přes Vysočinu a jižní Čechy vede po uzavření D1 objízdná trasa pro vozidla těžší 12 tun, jezdit by měla přes Tábor a Pelhřimov. Policejní mluvčí v obou krajích v neděli krátce po poledni řekli, že kvůli tomu dopravní problémy nevznikly.

Vozidla do 12 tun sjedou u Mirošovic, pojedou přes Benešov, Soběhrdy, Kozmice a najedou zpět u Ostředku. Nákladní vozidla nad 12 tun budou mít trasu delší. Ve směru na Prahu na ni budou najíždět už u Humpolce na 90. kilometru, dále pojedou po silnici I/19 na Tábor, dálnici D3, silnici I/3 a na D1 najedou u Mirošovic. Stejná trasa bude i v opačném směru.

Bourá se most poblíž 24. kilometru u Kaliště. Během 48 hodin musí dělníci odstranit tři pole nosné konstrukce a zbourat spodní stavbu včetně základů obou opěr. Termín uzavírky je vybraný do období, kdy je provoz zejména nákladní dopravy nižší. O nedělích a státních svátcích totiž platí v době od 13:00 do 22:00 zákaz jízdy nákladních vozidel nad 7,5 tuny.