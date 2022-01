Neschopenku dostanou covid pozitivní automaticky

Ve funkci jste teprve druhý týden. Co všechno už jste stihl?

Momentálně zajišťujeme aktuální věci. Primárně programové prohlášení vlády, které samozřejmě obsahuje i covid.

Už nebude potřeba úředník, který vám vydá neschopenku, ale bude to automat

Co je tedy teď prioritou v boji s covidem?

Hlavním cílem je nepřetížit nemocnice. To znamená rozložit omikronovou vlnu tak, aby se nám v případě velkého množství infikovaných podařilo rozložit tlak na nemocnice do delšího času.

Čehož chcete dosáhnout masovým testováním, zejména ve firmách.

Ano. Protože dostatečně včas z populace vytrasováváte infekční jedince, kteří tím pádem mají menší příležitost někoho dalšího nakazit, a epidemie se bude během nejhorších týdnů šířit o něco pomaleji. Pokud ji dokážeme zpomalit o pět až 30 procent, tak můžeme vlnu roztáhnout třeba na týden až 14 dnů. Díky tomu bude tlak na nemocnice úplně jiný, než kdybychom nechali covid projet bez jakéhokoliv opatření.

To už je schváleno, tak na čem ještě pracujete?

Připravené máme i další scénáře. Situace se totiž může vyhrotit i jinak, než čekáme.

Můžete to přiblížit?

Bohužel ne. Panuje shoda, že proticovidová opatření budou komentována vždy po rozhodnutí vlády, zpravidla ve středu. Nechceme, aby se vytvářel mediální chaos. Oproti předchozímu období, kdy každý vymýšlel a komentoval, co by stálo za to udělat, tak tady se to ponechává interní diskusi, která ovšem neprobíhá jen na ministerstvu.

Ta srozumitelnost ale v některých chvílích dost drhne. Třeba metodický pokyn ke karanténám a izolacím. Ministr na tiskové konferenci minulý týden oznámil, jak to bude vypadat, a před pár dny vyšel dokument, kde jsou některé věci úplně jinak.

Metodický pokyn, o kterém pan ministr mluvil, byl představen na stejné tiskové konferenci, kde bylo zveřejněno testování ve firmách. Jeho komentář se týkal týdne od 17. ledna. Možná to tam nezaznělo dostatečně jasně. Tento týden je přechodový. Už jsme zkrátili délku karantény a izolace, ale ponechali jsme v platnosti výjimky, protože podle nich se v tuto chvíli testuje ve firmách.

Od 17. ledna se bude testovat úplně každý, včetně očkovaných a vyléčených z covidu, a proto se budou i karantény vztahovat na každého stejným způsobem. Díky tomu se nám během těch 14 dnů podaří získat data, jak funguje první, druhá a třetí dávka proti omikronu. V únoru pak budeme moci přizpůsobit opatření konkrétním dopadům na zdravotní systém.

Takhle to zní jasně, ale neodpověděl jste mi na otázku.

Máme vládu teprve od 17. prosince, a v některých případech se mohlo stát, že to nebylo ještě dostatečně srozumitelně komunikováno. Pan ministr je v té problematice hodně hluboko a může se stát, že pro něj, jako odborníka, je to naprosto jasné.

V očekávaném počtu nakažených nejde vystavit 50 tisíc neschopenek denně. Proto jsme ten systém zautomatizovali

Musíme jít ale o krok výš a vysvětlovat to jednodušeji. V tom má pomoci ředitel tiskového oddělení a každé opatření by měla rovnou doprovázet grafika. Na Facebooku publikujeme každý týden velký grafikon, kde se můžou občané snadno podívat, jaká opatření platí.

Všimla jsem si, že je nově online seznam infuzních center, kde se podává léčba proti covidu. Chystáte další věci, které lidem usnadní hledání informací?

Díky testování ve firmách připravujeme opravdu velký projekt, kterým je automatické vydávání neschopenek. Kdy zaměstnavatel nahlásí hygienické stanici pozitivně testovaného a další proces už je automatický. Dosud to možné nebylo.

V čem to bude automatické?

Už nebude potřeba úředník, který vám vydá neschopenku, ale bude to opravdu automat. V počtu nakažených, který očekáváme, není reálné, abychom vystavili 50 tisíc neschopenek denně. Proto jsme ten systém zautomatizovali. Je to další krok v digitalizaci Česka. Mělo by to fungovat od 17. ledna, kdy spouštíme první variantu. Postupně budou přibývat další modifikace systému a funkce tak, aby byl pro firmy co nejvíc uživatelsky přívětivý.

Nešlo by to udělat i se žádankami na PCR testy?

S NAKIT (Národní agentura pro komunikační a informační technologie) a Centrálním řídícím týmem už máme hotový audit systémů Chytré karantény. Máme vizi, kam by se to mělo posouvat, a jakmile přestaneme řešit akutní věci, což by mohlo být, doufejme, v únoru, tak se chceme podívat na propojení systémů a jejich design, aby byly přívětivé opravdu pro každého. Pro starší i mladší.

V pětikoalici je dohoda, že náměstek je z jiné koalice než ministr. Jak se vám to zatím osvědčilo, žádné třecí plochy?

S panem ministrem Válkem (TOP 09) máme výbornou pracovní zkušenost a známe se ze Sněmovny. Účastnil jsem se také AntiCovid týmu. Nemyslím, že je v tom problém.

Náměstek, byť za nějakou politickou stranu, je pořád úředníkem ministerstva zdravotnictví, který má v hierarchii jasnou pozici. Spolupracuji s panem ministrem na tom, aby programové prohlášení, jakožto náš společný zájem, bylo naplněno.

Opozice to vaší koalici vyčítá jako trafiku, ze které piráti významně profitují.

Náměstci se počítali za celou koalici PirSTAN, kde výsledek byl celkově optimální. Byť ten poměr hlasů pro piráty a STAN byl samozřejmě jiný, než se čekalo. Myslím, že celkově to respektuje koaliční smlouvu. Jak STAN, tak piráti mají nějaký počet náměstků. Stejně tak koalice Spolu. Vláda má na všech ministerstvech zájem naplnit programové prohlášení. A většina politických náměstků to má na starosti.

Stále působíte jako radní v Mariánských lázních. Změníte to?

Jsem tam jako neuvolněný radní. Získávám minimální odměnu, není to plně placená funkce. Jsme ale v kontaktu se zastupitelským klubem. Upozornil jsem, že se budu muset v březnu stát řadovým zastupitelem. Funkci radního tak převezme někdo, kdo na to bude mít víc času, než mám teď já. Samozřejmě vidím, že by vykonávání obou funkcí dlouhodobě nefungovalo.

Zkušenost se zdravotnickou agendou máte především jako asistent pirátského exposlance Petra Třešňáka. Předtím jste se zaměřoval spíše na marketing. Je to dostatečná kvalifikace na náměstka v resortu zdravotnictví?