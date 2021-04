Nepleťte se do toho, řekli mi, když jsem chtěl vyjednávat vakcíny, řekl Petříček

„Opakovaně jsem na Ústředním krizovém štábu nabízel, že naše ambasády jsou schopny jednat a pomoci. Bylo mi řečeno, ať se do toho nepleteme, že to má na starosti ministerstvo zdravotnictví a Úřad vlády,” prohlásil v ČT Petříček.

Reagoval tak na kritiku europoslankyně KSČM Kateřiny Konečné, která se do něj a vlády pustila za to, že podcenili nákupy vakcín proti koronaviru a mohou tak za nedostatek očkovacích látek, na což mohou někteří lidí doplácet životem.

Podle Konečné totiž Česko objednalo jen 30 procent toho, co ve skutečnosti objednat od výrobců mohlo. „Byla to záležitost ministerstva zdravotnictví, které řeklo, že mají objednáno a vlastně máme vystaráno. Neříkám, že by mě obcházeli. Nabízel jsem, že naše diplomacie v tomto procesu může být aktivnější a nabídka nebyla akceptována,” uvedl Petříček a zopakoval, že kromě resortu zdravotnictví se v objednávkách angažoval Úřad vlády.

Následně doplnil, že nyní už má Česko objednáno více vakcín, než je potřeba. Konkrétně by mělo jít o očkovací látky pro zhruba 14 milionů lidí, což je více, než desetimilionové Česko potřebuje.

Zeman by s odvoláním Petříčka neotálel

Kvůli aktuálnímu nedostatku vakcín usiluje prezident Miloš Zeman o použití v Evropě zatím neschválených vakcín, zejména mu jde o ruský Sputnik V. Kvůli neochotě očkovat občany těmito vakcínami tlačit na odchod někdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). To se ve středu vyplnilo a Blatného nahradil ve funkci Petr Arenberger (za ANO).

Zeman má dlouhodobé výhrady i vůči Petříčkovi. Neshodnou se například na směřování zahraniční politiky. Petříček také míní, že prezidentovi vadí kvůli upozorňování na bezpečnostní rizika tendru na stavbu bloku v Jaderné elektrárně Dukovany či odmítání očkování necertifikovanými ruskými či čínskými vakcínami.

Pokud by mělo dojít k odvolání Petříčka z funkce ministra zahraničí, o čemž se nyní spekuluje, nebude s tím otálet. „Pokud by k těmto změnám došlo, pak já nebudu ten, kdo by například oddaloval případné odvolání pana ministra Petříčka,” řekl Zeman v nedělním rozhovoru pro Blesk.cz.