Není objektivní důvod zbavit Zemana funkce, tvrdí šéf ústavní komise

Na jednání ústavní komise budete jednat o tom, zda senátorům doporučit, aby podpořili usnesení, že prezident Miloš Zeman není s to vykonávat úřad. V červnu jste si vyžádali také posudky ústavních právníků. Existují podle vás závažné důvody, aby byl Zeman zbaven funkce?

Osobně můžu říct, že ty důvody tam nevidím. Ani expertní posudky, které dorazily, se s tím závěrem neztotožňují. Pořád trvají zásadní výhrady, že je článek 66 Ústavy použitelný, pokud nemůže prezident z objektivních důvodů vykonávat svůj úřad – například je v kómatu či nastaly jiné extrémní situace. Ale v důvodech, které přednesl senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, je nevidím.

Připomeňme, že za zmiňovaný výbor argumentoval iniciátor návrhu Pavel Fischer tím, že Zeman podle něj ve svých výrocích mimo jiné z kauzy Vrbětice ukázal, že je dezorientován, špatně cituje Ústavu a vykládá si realitu po svém.

Ano, i když můžu mít také svůj názor na to, jak určité skutečnosti interpretuje pan prezident, je Ústava napsaná tak, že by se jak podle mého, tak názoru ústavních expertů mělo jednat o objektivní stav nemožnosti vykonávat funkci.

A navíc by mělo jít o stav v době rozhodování. Důležité je tedy i časové hledisko, protože nemožnost vykonávat úřad může pominout. Takže i pokud bychom uznali důvody, jak je předkládá pan senátor Fischer, muselo by se zkoumat, jak dlouho nemožnost trvá. Zda šlo o momentální selhání, nebo je to kontinuální stav.

Takže to stále považujete za politický boj ze strany Pavla Fischera, jak jste již dříve naznačil?

Vůbec nezpochybňuji právo pana Fischera mít na to svůj právní názor, že jsou ty důvody splněny. Podle všeho disponuje i neveřejnými informacemi. Trvám ale stále na tom, že jsou nutné objektivní důvody. Takže myslím, že je to spíše názor politický než ústavněprávní.

Podle mého názoru je to spíše vyjádření nesouhlasu s určitými postupy a názory pana prezidenta, což je legitimní právo kolegy Fischera, ale jsem přesvědčený, že by to nemělo mít ústavněprávní důsledky.





I kdyby návrh prošel Senátem, ve Sněmovně má až do říjnových voleb stále většinu vládní ANO s ČSSD podpořené KSČM a SPD, jejichž poslanci v minulosti Zemana již podpořili při hlasování o ústavní žalobě. Není to od počátku trochu plácnutí do vody?

Samozřejmě je politicky téměř vyloučeno, že by prošla ústavní žaloba či prohlášení, že není schopen vykonávat svůj úřad. To skutečně vidím jako politicky neprůchozí.

Ale z právního hlediska myslím, že by se tím neměl Senát nechat zviklat. V případě, že uvidí, že jsou naplněny důvody, které předpokládá Ústava, měl by rozhodnout podle ní. To jsou dvě různé věci.

Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček obvinil zástupce Senátu z organizovaného pokusu o „státní převrat ve stadiu zrodu". Ač je schválení návrhu od počátku de facto bez šance, nemůže to ve finále ublížit především Senátu a posílit hlasy volající po jeho zrušení?