Nemocnicím chybí pravidelní dárci krve

Pravidelně už skoro 20 let chodí darovat krev nebo krevní plazmu do fakultních nemocnic osmačtyřicetiletý Martin Marek z jižní Moravy. „Proč to dělám? Pomáhám tím lidem a onkologickým dětem, pro které se z toho pak mohou vyrábět třeba léky,“ řekl Právu věrný dárce. Zdůraznil, že za to žádnou odměnu nepobírá. Jen si každoročně nechá darování krve odepsat z daní. Za odběr se z daňového základu odčítají 3000 korun.