Češi držení v karanténě kvůli koronaviru opustili Bulovku

„Měli jsme štěstí, že to byli mladí lidé, inteligentní, odolní,” uvedla Jágrová. Podle ní s pěti Čechy nebyl žádný problém, karanténě se podrobili dobrovolně.

Po celou dobu sice nemohli vycházet ven, ale měli samostatné pokoje a mohli komunikovat se svými rodinami. „Snažili jsme se ale, aby měli pocit volnosti co největší,” podotkla Roháčová.

Čeští občané přiletěli do Evropy z epicentra nákazy Wu-chanu francouzským letadlem. Už první testy na Covid-19 byly u nich negativní.

Dva studenti z Wu-chanu, dva další čeští občané a jeden rodinný příslušník dorazili do Prahy 3. února krátce po půlnoci. Z Číny je evakuovalo francouzské letadlo, kterým se přepravili do Bruselu. Tam je spolu se dvěma slovenskými občany, kteří z Prahy zamířili sanitkami do nemocnice v Banské Bystrici, vyzvedl český vládní speciál.