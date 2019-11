Nemocnice odmítla hocha v kómatu. Pomohl až zápal plic

Tři měsíce se rodina s nemocnicí nemohla dohodnout, nakonec ale Matěj minulý týden ve čtvrtek v nemocnici skutečně skončil – s diagnózou zápal plic.

Manželům Kociánovým z Brna se stalo to, co je noční můrou všech rodičů. Po operaci mandlí zůstalo do té doby zdravé dítě v kómatu. Kvůli péči o syna se rodičům život obrátil vzhůru nohama. Narazili ale také na problémy, které jen těžko dokážou zvládnout.

Peníze zaplatili, ale další péči už nikdo neřešil

Brněnská nemocnice sice zaplatila mimosoudní vyrovnání, ovšem nikdo už neřešil, co bude s třináctiletým Matějem, když se o něj jeho rodiče nebudou moci na nějaký čas postarat.

Nemůžeme suplovat péči sociální a domácí ředitel FN Brno Roman Kraus

„Podařilo se nám najít dlouhodobě udržitelný systém péče, který je však ve všech ohledech velmi křehký a extrémně náročný, protože nahrazuje dlouhodobou nákladnou intenzivní péči v nemocnici a zaručuje mu důstojný život,“ řekl Právu Matějův otec Vítek Kocián.

„V průběhu uplynulých let jsme, bylo-li to třeba, měli opakovaně možnost Matěje umístit na ARO nebo jednotce intenzivní péče ve FN Brno nebo do několika jiných zařízení. Vždy šlo výlučně o zařízení zdravotnická, protože péče o Matěje vyžaduje trvalý zdravotnický dohled,“ uvedl Ko­cián.

Možnost pobytu v jiných nemocnicích rodina postupně ztratila a zbyla jen brněnská varianta. Poslední žádosti ale vedení Fakultní nemocnice Brno nechtělo vyhovět.

„Nemůžeme suplovat péči sociální a domácí,“ napsal rodičům ředitel nemocnice Roman Kraus v dopise, se kterým mělo možnost se Právo seznámit.

„Může se to týkat každého“

„Hrozí zde zdravotní újma buď Matěje, nebo Matějovy maminky, můžeme si vybrat jedno ze dvou špatných řešení. Rádi bychom proto vyvolali veřejnou diskusi na toto téma, kdy evidentně systém zdravotnictví s takovouto situací vůbec nepočítá. Dříve nebo později se to může týkat každého z nás, protože kdokoliv a kdykoliv se může, bez svého přispění, velmi rychle stát pečujícím nebo opečovávaným,“ uvedl Kocián.

Minulý týden ve čtvrtek nakonec nemocnice po zevrubném vyšetření Matěje přijala. „Chtěl bych, aby se věci konečně nazývaly pravými jmény. Matěj byl naposledy zdravý před deseti lety a průběh ak­tuálního infektu je velmi proměnlivý,“ prohlásil otec dítěte.

Mluvčí nemocnice Pavel Žára nechtěl okolnosti Matějova vyšetření komentovat. „O léčbě či zdravotním stavu dětí bohužel nemůžeme informovat,“ řekl na dotaz Práva.

V pondělí po poledni zavolali lékaři otci, že si může Matěje odvézt domů. „Takže po čtyřech dnech mu vyléčili zápal plic s vodou na plicích. Budu se snažit, aby syn mohl ještě v nemocnici zůstat,“ řekl Kocián.

Rodiče ministrovi: A co Zemanův „rekondiční” pobyt?

Kociánovi se nyní rozhodli obrátit i na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO).