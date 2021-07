Nemocnice muže dvakrát odmítla, zemřel na roztržení aorty. Podle ČLK nikdo nechyboval

Italský pacient Mario Fava (75) přišel do nemocnice v Ústí nad Labem, kde si stěžoval na silnou bolest na hrudi, omdlévání a mravenčení v ruce, informoval Radiožurnál. Lékařky ho podle rozhlasu dvakrát poslaly domů. Když přišel potřetí, do několika hodin zemřel v důsledku roztržení aorty. Právě to se často projevuje úpornou bolestí na hrudi.