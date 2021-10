Nemocí přenášených klíšťaty na jihu Čech výrazně ubylo

Hygienici zaznamenali letos 228 případů lymeské boreliózy. Loni jich za celou sezonu bylo o 120 více. „Tradičně nejvíce nahlášených a potvrzených případů, a to 79, je na Jindřichohradecku," uvedla ředitelka protiepidemického odboru jihočeských hygieniků Jitka Luňáčková.

Za poklese onemocnění je zřejmě chladnější počasí, které hlavně začátkem léta výskytu klíšťat nesvědčilo. Jižní Čechy patří dlouhodobě k největším přírodním ohniskům klíšťových onemocnění v Evropě. Pokud lidé nejsou očkovaní proti encefalitidě, měli by před vstupem do lesa a křovin použít repelent, a když na sobě po návratu domů najdou přisáté klíště, měli by ho okamžitě odstranit.