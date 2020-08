Někteří farmáři zabíjejí zvířata krutě. A ještě se tím chlubí

V ní se mnoho chovatelů doznalo, že se nedrží litery zákona. Ten dovoluje doma porazit skot nebo jelenovité pouze s předchozím ohlášením, zvíře musí být mladší šesti let. Chovatel musí dodržet striktní pravidla: zvíře nejdřív zafixovat, ale nesvazovat mu nohy do kozelce, následně zastřelit, nebo omráčit a podřezat.

„Odchyt jednoduše, zavolám na chleba nebo tak do ovčína, zavřu ovčín, vytáhnu ovci na porážku, nadzvednu, položím na bok, zakleknu, podřežu a je hotovo. Žádné omračování, střílení z jateční pistole a tak, to je u mne barbarství! Každý z toho dělá vědu, tak to porážím několik desítek let a ovce ani nemekne,“ napsal uživatel pod jménem Bak.