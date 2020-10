Některá sportovní centra jsou otevřená. Provozovatelé nechápou, kdy mají zavřít

„Kromě bazénu a posiloven, které jsou jasně zavřené, tak tělocvičny při dodržování počtu deseti lidí máme otevřené do neděle do večera. Od pondělí všechno zavřené, zůstanou jen venkovní sportoviště,“ uvedl muž v centru, který si nepřál být jmenován. Oznámení v tomto smyslu vidíme i na stránkách sportovního centra.

„Takhle jsme to pochopili ze všech těch příkazů a zákazů. První nařízení vlády, které přišlo, bylo jasně dáno, že od 9. října, ale pak přišlo další, které navazuje, a tam je od 12. října. Předpokládám, že když je to další nařízení vlády, tak nějakým způsobem upravuje to předchozí, a navíc má pořadové číslo o jedno vyšší. Tím se řídím, a pokud přijde shora, že to je špatně, tak zavřeme,“ dodal.