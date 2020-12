Nejvíce restaurací fungovalo po 20:00 v Teplicích, policie nezasahovala

V Hospůdce u veselého mandlu bylo krátce po 20. hodině jen pár hostů. Většina odešla domů. „Trochu mě to mrzí. Myslel jsem, že nás podpoří ve větší míře, asi se ale bojí,“ řekl Právu majitel restaurace Petr Studecký. „Snad zůstanou zítra,“ dodal.

Policejní kontroly a případného finančního postihu za porušení nařízení se neobává. „Nebojím se, a kdyby, tak ten první krok k návratu do normálu, co jsme učinili, za to stojí,“ dodal.