Největší pražský nevěstinec, který chtěl Hřib zavřít, dostal od státu kompenzace

Spor mezi ShowParkem a pražským magistrátem je dlouholetý. Paradoxní na celé situaci je hlavně to, že právě město budovu, kde klub sídlí, vlastní. A roky inkasovalo přes jinou firmu, která si skutečně tržnici pronajala, peníze z jeho provozu. Následně klub platil několik let nájem přímo Hlavnímu městu Praha.

Ještě koncem března přitom jeho primátor Zdeněk Hřib tvrdil, že podnik dostal 72 hodin na vystěhování. Nestalo se vůbec nic. Dámy nastoupily v květnu znovu do práce.

Odmítá, že by provozovaly prostituci. A to i přes to, že se v Praze všeobecně ví, kam za placeným sexem. K návštěvě zvou také výmluvné inzeráty.