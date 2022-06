Největší část výměny zastávek pražské MHD začala. Přes prázdniny přibydou další stovky přístřešků

S dodávkami mobiliáře podle Jílka nejsou problémy. Město ale stále řeší, kdo bude mít na starosti reklamu na přístřešcích, a podle Jílka by to mohla být právě společnost THMP.

Celkem firma podle dřívějších informací vymění mobiliář na 690 zastávkách. Do konce prázdnin získá novou podobu dalších 234 z nich. Hlavní aktivitu podle ředitele firma THMP naplánovala na červenec a srpen, kdy bude v Praze menší provoz. V září pak větší práce v plánu nejsou. Zároveň by mělo do konce srpna bez náhrady z ulic zmizet 203 samostatných reklamních nosičů firmy JCDecaux.