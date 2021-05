Nejtěžší chvíle v životě aneb Jak se vyvíjelo zdůvodnění Hamáčkovy cesty do Moskvy

„Je potřeba ukončit ideologickou debatu o tom, jestli je Sputnik V dobrá vakcína, či nikoliv. To rozhodne EMA. Jsem ochoten klidně odcestovat do Moskvy a dohodnout se na vyjednávání o Sputniku V,“ uvedl také.

Další dva dny na to, 14. dubna, mu informace o útoku ve Vrběticích zase nebránily v tom, aby pozval ruského prezidenta Vladimira Putina do České republiky.

Tentýž den měl přitom jednat o kauze Vrbětice s českým velvyslancem v Rusku Vítězslavem Pivoňkou, který kvůli tomu přiletěl do Prahy. Tuto informaci však médiím uvedl až poté, co se celá situace provalila.

Cestu do Moskvy mu nedoporučila opozice ani premiér. Ten se také nikdy jasně nevyjádřil k tomu, zda věděl, že Hamáčkovy plány letět do Moskvy měly sloužit jen jako „zastírací manévr“. „Ze začátku to vypadalo, že se Hamáček do Moskvy chystá, nakonec ale došlo k tomu, že cesta nebyla zrealizována,“ uvedl později Babiš v ČT.