Nejen Gott. Pohřeb se státní poctou bude mít i Chramostová, potvrdil Zaorálek

Bývalá disidentka, signatářka Charty 77 a herečka Vlasta Chramostová bude mít stejně jako Karel Gott pohřeb se státní poctou. Právu to potvrdil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Uvedl to pár hodin poté, co se pro takové poslední rozloučení pro zesnulou umělkyni vyjádřil předseda Ústavního soudu a signatář Charty 77 Pavel Rychetský.