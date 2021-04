Nejdřív školy, pak obchody, připomíná Plaga priority vlády

„Pro oblast školství je nyní klíčové, aby se do škol vrátili žáci druhých stupňů základních škol a ostatní ročníky škol vysokých. Žádoucí je také širší otevření mateřských škol," uvedla Lednová. „Podle ministerstva školství musí být další návrat žáků a studentů do škol i nadále absolutní a jasnou prioritou vlády a podle našeho názoru nesmí obchody a služby předběhnout celospolečenskou prioritu návratu dětí do škol," dodala.

Podle Plagy by se od 3. května mohl znovuotevřít druhý stupeň základních škol v regionech, kde se 26. dubna vrátí všechny děti do školek. Postupně by se pak mohly školky i druhý stupeň základních škol otevírat i v dalších regionech. Uvedl to v prohlášení, které ČTK poskytla Lednová. Připomněl, že odborné studie ukazují, že zavření škol může vést do budoucna ke ztrátám až stovek miliard Kč.