Ne každý praktik má na testování dost místa, tvrdí lékař

„Hned zpočátku jsme říkali, že testování je z pohledu praktických lékařů komplikované. Ošetřují a léčí hlavně jiné diagnózy než covidové. Jsou v tomto okamžiku velmi vytíženi tím, že píšou karantény pacientům s covidem. Evidují neschopenky i pacienty. Někteří navíc nemají dostatečné prostory, aby se jim mezi nemocnými nemíchali ti, kteří by se chtěli nechat otestovat,“ vysvětlil Nečas, proč ne všichni praktičtí lékaři se hlásí k bezplatnému testovaní.

Na rozdíl od mnoha jiných on dostatečnou kapacitu v čekárně má. „Mám prostory i časově to zvládám. Nabízím to svým pacientům, například i strážníkům Městské policie ve Zlíně, která se přišla během čtvrtka testovat. Beru tedy hlavně pacienty, které mám pod sebou registrované. Ale pokud mám volnou kapacitu, tak i další zájemce,“ podotkl Nečas.