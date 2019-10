Názor jsem nezměnil, to ministerstvo. Toman vysvětluje obrat v zákazu drezury zvířat

„Názor jsem nezměnil, to změnilo ministerstvo. Poslechl jsem si názory expertů a vznikla tahle kompromisní varianta,“ vysvětloval v úterý novinářům důvod změny ministr zemědělství Miroslav Toman (ČSSD).

Je to totiž přesně rok, co ministerstvo zemědělství oficiálně oznámilo, že drezuru v cirkusech zakáže úplně. Podle předlohy, kterou nyní posoudí Sněmovna, budou muset být cirkusy licencovány a zacházení se zvířaty budou kontrolovat veterináři.

„Je to krok k tomu, aby se zavedl nějaký systém,“ komentoval Toman. Cirkusy tak budou muset například pro zvířata zajistit dostatečně velké výběhy a bude omezeno, kolikrát zvířata mohou vystupovat.

Zákaz malých slonů a delfínů

V cirkusech by se nově neměli objevovat nově narození sloni a delfíni. Od roku 2004 už platí zákaz vystupování nově narozených nosorožců, hrochů, žiraf, primátů, ploutvonožců a kytovců.

O drezuře zvířat se v úterý během kulatého stolu diskutovalo i ve Sněmovně. Anna Bernátková z organizace Svoboda zvířat na semináři pustila video, které zobrazovalo například medvěda, jak stojí na vysokých štaflích nebo jezdí na kole, nebo slony, jak si sedají na stoličku. Takové pohyby jsou podle Bernátkové pro zvířata nepřirozené a nebezpečné.

Etolog Stanislav Lhota uvedl, že by trénink zvířat měl probíhat pouze na základě odměn, nikoliv trestu. „Zakazuje se odpírání stravy, které by mělo vést k zájmu zvířete o odměnu. Cvičení by mělo vést jen k projevům, ke kterým jsou zvířata anatomicky a fyziologicky uzpůsobená,“ řekl.

Zvíře by podle něj mělo mít příležitost z cvičení kdykoliv odejít. „A to při veřejném vystoupení možné není,“ upozornil Lhota.

Cirkusy zvířata netýrají, hájí se organizace

Jaromír Pavlík, který zastupuje organizaci Cirkusy společně, diskutující vyzval, aby rozlišovali mezi dobrými a špatnými cirkusy. Drezuru cirkusy podle Pavlíka pojímají formou hry.

„My jsme neustále obviňování z něčeho, co není pravda. Já apeluji na všechny, aby si řekli, kdy jste byli naposledy v cirkuse? Dobře, zakažme zvířata, ale nejdříve si řekněme proč. My čekáme argumenty. Ale žádný argument, který bychom nebyli schopni vyvrátit, nepřišel,“ konstatoval Pavlík. Zdůraznil, že neexistují důkazy, že by zvířata cirkusy týraly fyzicky nebo psychicky.

„Transporty z ekonomického hlediska probíhají zhruba do 50 km. To zvíře stráví jednu nebo dvě hodiny na cestě, většinu toho času prospí. Vzhledem k tomu, že ta zvířata jsou na to zvyklá, tak stresovaná nejsou,“ dodal s tím, ať se kdokoliv přijde na podmínky, v nichž zvířata žijí, podívat.

Bobek: Problém jsou chovatelé

Ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek míní, že hlavním problémem nejsou cirkusy, ale drobní chovatelé, kteří drží některé druhy divokých zvířat v nevyhovujících podmínkách.

„Já mohu mít některé výhrady k cirkusům, myslím si například, že tam nepatří sloni, daleko menší výhrady mám k šelmám. Ale za větší problém pokládám, že v této zemi si kdokoliv může prakticky chovat cokoliv,“ řekl Bobek.