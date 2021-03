Navzdory zákazu otevřeli holičství, policie ho hned zavřela

„Policisté nás poučili o tom, že porušujeme vládní nařízení, já jim to odkýval, neboť jsem si toho vědom. Zároveň řekli, že musíme zavřít. Já se jich zeptal, zda opatření, která jsme učinili, abychom mohli fungovat, jsou v pohodě. Reagovali tím, že jim to nepřísluší hodnotit.

Holičství chtělo ukázat, jak by provoz mohl fungovat, aby byl bezpečný pro holiče i jejich zákazníky. Na pobočce, kde běžně působí tři holiči, měli být jen dva, vybavení respirátory třídy FFP2, stejně jako zákazníci, kteří měli být od sebe odděleni paravánem. „Pokud bude klient chtít upravit vousy, respirátor si sundá, ale holič si k respirátoru nasadí štít,“ uvedl už minulý týden Laně.

Zákazníky hodlal přijímat pouze na objednání, aby se v provozovně nepotkali a byl mezi nimi čas na dezinfekci prostor. Čekárna by nefungovala. Holiči měli být testováni na covid-19 dvakrát týdně, otestován by musel být i každý ze zákazníků.

Krátce po otevření do holičství dorazili policisté.

Smyslem akce podle něj nebyla rebelie proti vládním restrikcím. „Chci upozornit na to, že jinde klienta stříhat mohu, bez testů, bez jakéhokoliv hygienického zázemí, ale v provozovně, kde jsme udělali maximum pro bezpečnost všech, to nesmím. To je absurdní,“ zdůraznil.