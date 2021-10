Návrat z některých zemí do ČR bude jednodušší

Z Norska, Kypru a Lucemburska se od pondělí zjednoduší návrat do České republiky. Země se přesunuly do kategorie zemí se středním rizikem. Lidem, kteří nemají očkování, bude stačit vyplnit příjezdový formulář a absolvovat test do pěti dnů při návratu, pokud nemají výsledek testu už před vstupem na území ČR. V obou případech stačí antigenní test. Pro očkované se nic nemění, těm stačí pouze vyplnit příjezdový formulář.