Náměstek Štábl na školství zůstává

Ve vedení ministerstva školství zůstává náměstek pro IT Milan Štábl, který si do svých služeb najal Luďka Šteffela, obviněného v kauze Dozimetr. Štábl před nástupem do funkce pracoval jako ředitel zlínského krajského úřadu. Nyní vede jako krizový manažer Cermat, který připravuje maturity a státní přijímačky.