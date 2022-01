Náměstek Černochové prodal kvůli střetu zájmů své firmy

Nový politický náměstek ministryně obrany František Šulc (za ODS) ke konci roku prodal podíly ve všech společnostech, v nichž dosud figuroval. Svým zvolením do funkce by se totiž svým angažmá ve firmách, jež obchodovaly s resortem obrany, mohl dostat do střetu zájmů, jak opakovaně upozornily Novinky.