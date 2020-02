Nákupní koronavirová hysterie: vyčerpané prodavačky a vozíky jídla za tisíce

„Už několikátý den je tu od rána plno, všechny kasy jsou obsazeny a my se nezastavíme,“ svěřila se pokladní v jednom pražském supermarketu, že se bojí dojít si i na záchod, protože by jí prý lidé ve frontě „vyčinili“.

„Není to ani kvůli akci, co tu tento týden máme, ale kvůli tomu koronaviru. Lidé si dělají zásoby všeho možného. Od těstovin, přes nejrůznější kávy a alkohol. V průměru mívají nákup za 3000 korun, ale není výjimka i deset tisíc korun,“ kroutí prodavačka hlavou.

„V Čechách nemáme zatím jediného nakaženého. I kdyby tady byl jeden dva případy, tak to znamená, že ten člověk bude v karanténě. Nečekám, že se budou zavírat celá města, navíc jídla je všude dostatek, takže nějaké skupování zásob je naprosto zbytečné,“ řekl Novinkám prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza s tím, že jídla je dostatek, všichni velcí obchodníci si naplnili sklady na maximum a výrobci dokonce zvýšili výrobu.

Panice mezi lidmi nepomohl ani náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Ten na svém Twitteru napsal, že v nejhorším případě by se přistoupilo k opatření proti hromadnému skupování zboží tak, jak tomu je například při akcích zlevněného zboží. To znamená, že by každý nakupující byl omezený počtem kusů daného zboží na hlavu.