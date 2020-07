Nákaza na severní Moravě se přesouvá do rizikové skupiny

Nákaza koronavirem v Moravskoslezském kraji se přesouvá do rizikové skupiny mezi lidi starší 65 let. Na tiskové konferenci to uvedla ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Irena Martínková. Právě tím obhajují, proč v kraji znovu nařídili povinné nošení roušek ve vnitřních prostorách.