Nádraží Vysočany půjde do moderního

V zastávce vzniknou dvě ostrovní a jedno boční nástupiště se zastřešením. Letitá staniční budova půjde k zemi, nahradí ji nová k odbavení cestujících, prodeji jízdenek, s veřejnými toaletami v úrovni podchodu, jenž propojí nástupiště. Na ně se lidi dostanou po schodištích, eskalátory a výtahy.

V budoucnu by tudy soupravy měly jezdit ještě častěji, tak aby lidé do vlaku sedli raději než do auta Tomáš Holeček

V plánu je ještě jeden podchod, z ulice Krátkého a bratří Dohalských. Chybět nebudou prostory pro služby a menší obchody, o které je dosud nouze.

Podchod ze 70. let 19. století, který lidé dosud využívají, patří k nejstarším v metropoli. Podle radního deváté části Tomáše Holečka (ODS/Svob.) jde vlastně o stoku, která slouží hlavně obyvatelům starého Proseka.

Vysočanská radnice by ráda zachovala jeho první půlku s dlážděním, kterou plánuje zkultivovat. Sloužit by mohla třeba jako výstavní prostor. „Podchod má svoji atmosféru, to připouštím, na rozdíl od výpravní budovy,“ řekl Právu radní deváté části Holeček, který plánované změny na nádraží kvituje. Současné uspořádání podle něj přináší různé problémy, na místě se scházejí zvláštní typy lidí. Renovace podle něj bude mít pozitivní vliv i na toto.

Veřejnost je podle něj rozdělena na dva tábory. Někteří rekonstrukci vítají, jiní upozorňují, že nádraží má svůj genius loci. „Nemyslím, že to tak je, vítám, že se nádraží, v rámci pražské integrované dopravy poměrně významný uzel, zkulturní,“ konstatoval Holeček s tím, že v budoucnu by tudy soupravy měly jezdit ještě častěji, tak aby lidé do vlaku sedli raději než do auta.

Budoucí podoba stanice a nejbližšího okolí, s modernizací se počítá v letech 2022–23. Foto: Vizualizace SŽ

To bourání se mi ani trochu nelíbí! Taková krásná historická budova, nestačilo by ji opravit? – zní jeden z příspěvků na sociální síti. A co je krásného na starém smradlavém nádraží, kde nerad chodím ve dne, natož večer, oponuje jiný.

Za dva tři roky

„Není úcta ke starým dopravním stavbám. A je to i vizitka Prahy, jak se stará o dopravní stavby,“ zamýšlí se další diskutující, který se bojí, že se bezdomovci brzy zabydli i v novém objektu.

Současná podoba nádraží Praha Vysočany Foto: Jaroslav Soukup, Novinky

Mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová Právu sdělila, že stavební práce ve Vysočanech začnou až ve třetím a čtvrtém roce modernizace 15kilometrového železničního úseku, tedy v letech 2022– 2023.