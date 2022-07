Nad Hřenskem je enormní letecký provoz

Jeden vrtulník přistává, další o kus dál už má ponořený bambivak do vody, o pět set metrů dál jiný vzlétá a další právě prolétává nad skalami tyčícími se nad nábřežím v Hřensku.

Nad Českým Švýcarskem už operuje dohromady osm vrtulníků a čtyři letadla. Poslední ze strojů vyslala do Hřenska ve čtvrtek armáda. Silnější vrtulník Mi-17 unese větší bambivak na vodu.

„Zapůjčila nám ho soukromá firma. Vejde se do něj až 2500 litrů vody. Je to poprvé, co transportní stroj Mi-17 k zavěšení bambivaku používáme,“ uvedla armádní mluvčí Magdalena Dvořáková.