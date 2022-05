Nabídka zbraní z Německa budí rozpaky. Jde i o velmi starou techniku

„A1 jsou hloupost, to bychom se vrátili do 60. let. Leopardy 1 jsou partnery pro tanky T55A,“ řekl bývalý náčelník generálního štábu Armády České republiky ke spekulacím, že by armáda měla získat vyřazené tanky Leopard 1, které jsou vlastněny výrobcem. Tanky T55A už česká armáda nemá ve výzbroji, používá tanky T-72M4CZ.

„Já si myslím, že nabídka by měla být leopard ve verzi nejméně A4, nejlépe šest, nevím, zda verze A7 by byla nejvhodnější. Veze A4 by se dala domodernizovat,“ uvedl Šedivý k tomu, co by mělo smysl, a dodal: „Vždy se mluvilo o tom, že to bude technika soudobá, která se může domodernizovat.“

Podle Šedivého by se v případě varianty A4 mohlo využít zkušeností z modernizace na standart 2PL, kterou dělá Polsko. Ta se ovšem zdrží minimálně o dva roky a všechny modernizované tanky by měly být dodány do 31. července 2023, protože se podle polského serveru MilMag nepodařilo včas splnit některé požadavky a testování se odkládalo kvůli pandemii.

Modernizace 142 tanků, za jejíž podobu je odpovědný výrobce Rheinmetall Landsysteme, má vyjít na 743 milionů eur, uvedl server European Security & Defense.

Modernizace podle MilMag zahrnuje integraci nové munice, nový řídicí a velitelský systém, novou kameru a termokameru, novou elektroniku pro otáčení věže a elevaci kanonu a instalaci další pomocné jednotky APU a hlavně vylepšenou balistickou ochranu věže.

Tanky Leopard 2 tureckých sil utrpěly značné ztráty při dobývání syrského města al-Báb, které ovládl Islámský stát. Z nejméně 11 zničených jich pět bylo zničeno protitankovými řízenými střelami, zejména ruskými 9K135 Kornet. Turecko pak požadovalo urychlené vylepšení balistické ochrany Leopardu 2A4.

I Leopardy 2 jsou však lepší než tanky T-72. MilMag současně upozornil, že ani tanky PT-91 Twardy, odvozené z tanku T72M1, natož tanky T-72 se nehodí pro soudobé bojiště. V Polsku je zřejmě nahradí objednané americké tanky Abrams.

Leopardy 1 patří historii

Leopardy 1 však nemohou obstát ani proti tankům T72M4CZ, u nichž byla při modernizaci vyměněna většina dílů včetně dna korby pod řidičem a motorového prostoru, kam se dal nový motor Condor CV12. Pancéřování je vrstvené a na exponovaných místech je reaktivní pancíř DYNA. Síla pancéřování je na 20 až 80 mm, na boku věže 60 až 80 mm a na čele korby a věže 520 mm.

Leopard má ocelové pancéřování o síle 10 až 70 mm, které může být doplněné vrstveným. Kanon Royal Ordnance L7A3 má ráži 105 mm. Tanky T-72 mají výrazně účinnější kanon 2A46M ráže 125 s hladkým vývrtem hlavně.

Mardery by byly krokem zpět