Nabídka peněz nezabrala, hygienici nechápou. Lidé víc kontaktů nehlásí

„Počet vytrasovaných je zhruba jeden na nemocného. Počítali jsme s tím, že to izolačka zvedne aspoň o 30, o 40 procent. Opravdu si neumím vysvětlit, čím to je, že lidé své kontakty nehlásí,” uvedla Svrčinová. Podle dat Chytré karantény pozitivně testovaný hlásí v průměru 0,84 kontaktu, za poslední měsíc číslo mírně klesá.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) to z údajů vypadá, jako by víc než polovina lidí v Česku žila sama, nevycházela z bytu a nikoho nepotkávala.

„Zatím neevidujeme vzestup počtu hlášených kontaktů. Předpokládal jsem, že efekt bude větší,” řekl. Míní ale, že pokud budou platit nařízení o umístění do karantény či izolace, bude se dál vyplácet i bonus. Zatím se má poskytovat jen do konce dubna.

Od 1. do 25. března šlo do karantény podle údajů ministerstva práce o e-neschopenkách 86 700 lidí. V izolaci skončilo přes 81 600 osob s potvrzenou nákazou. Dohromady je to 168 300 lidí. V únoru do karantény a izolace muselo zhruba 141 600 lidí a v lednu asi 144 100. Na růstu se může podílet jak nově zavedený příspěvek, tak velké počty nových případů. První příspěvky začnou firmy, úřady či podniky svým zaměstnancům posílat po skončení března po zpracování mezd, uvedla Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).